Минтруд РФ будет учитывать имущество и проценты по вкладам при расчете выплат на детей
14:32 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минтруд РФ будет учитывать недвижимость, движимое имущество, а также проценты по вкладам в банке граждан как критерии нуждаемости при назначении выплаты детям от трех до семи лет. При этом семьи с новыми автомобилями не смогут получить соответствующую выплату, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ведомства.
"Для расчета нуждаемости органы соцзащиты используют сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплаты. То есть, если семья обращается в апреле 2021 года, то будут оцениваться ее доходы в период с декабря 2019 года по ноябрь 2020 года включительно. При назначении выплаты учитываются следующие доходы за этот период: доход от трудовой и творческой деятельности (заработная плата, авторские гонорары, выплаты по гражданско-правовым договорам), доходы от предпринимательской деятельности, включая доходы самозанятых, пенсии, стипендии, проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты", - рассказали в пресс-службе.
В министерстве отметили, что семьи с новыми мощными (до пяти лет и до 250 л. с.) автомобилями не смогут получить пособие, за исключением тех случаев, когда речь идет о семье с четырьмя и более детьми и это микроавтобус, в котором более пяти посадочных мест.
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