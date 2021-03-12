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Во французском Меце задержан школьник с ножом, угрожавший убить учителя - ТВ

15:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция задержала вооруженного ножом школьника в одном из лицеев французского города Мец, он угрожал убить учителя. Об этом в пятницу сообщил телеканал Бэ-эф-эм.

По данным телеканала, инцидент произошел в 10:20 (12:20 мск) в школе имени Филиппа де Виньоля. Подросток сам позвонил по горячей линии и сообщил, что намерен убить учителя. В настоящее время он находится под стражей. По данным телеканала, правоохранительные органы исключают террористический и религиозный мотивы совершения правонарушения. Как указывает телеканал, речь скорее всего идет о разногласиях по учебному вопросу.

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