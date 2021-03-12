Несовершеннолетних предложили помещать в центры временного содержания по просьбе родителей

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпросвещения РФ предлагает помещать детей в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей не только по решению суда, но и по просьбе родителей. Об этом заявил в пятницу замминистра просвещения Денис Грибов.

"Провокационную вещь скажу, может, даже обсуждалось. Может, скорректировать законодательство и допустить возможность помещения детей [в центры] не только по решению суда, а, может быть, по согласию родителей. Потребность такая на самом деле существует", - сказал Грибов на круглом столе "О повышении эффективности деятельности сети организаций, обеспечивающих специальную профилактическую работу с несовершеннолетними, и внедрение современных технологий реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних" в Общественной палате.