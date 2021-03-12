Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области - адвокат

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогера Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, о его местонахождении в настоящее время защите неизвестно. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Так что, где он находится, пока не знаем", - сказал Кобзев.