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Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области - адвокат

15:32 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогера Алексея Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области, о его местонахождении в настоящее время защите неизвестно. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Кобзев.

"Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Так что, где он находится, пока не знаем", - сказал Кобзев.

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