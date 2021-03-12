Качество аналитики внутренних процессов РФ в англосаксонских СМИ резко упало - Песков
16:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Качество аналитики в западных СМИ в отношении происходящих в России процессов резко упало. Такое мнение выразил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения издания Financial Times о том, что российские силовики якобы влияют на решения, которые принимает глава государства.
"Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью", - сказал Песков. "В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране", - отметил представитель Кремля.
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