Качество аналитики внутренних процессов РФ в англосаксонских СМИ резко упало - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Качество аналитики в западных СМИ в отношении происходящих в России процессов резко упало. Такое мнение выразил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения издания Financial Times о том, что российские силовики якобы влияют на решения, которые принимает глава государства.

"Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью", - сказал Песков. "В целом мы констатируем сейчас, что, конечно, у источников англосаксонских СМИ, в том числе Financial Times, существенно понизилась квалификация специалистов по нашей стране", - отметил представитель Кремля.