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За 10 лет число заключенных в России снизилось на 40%

16:32 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество заключенных в местах лишения свободы в России за 10 лет сократилось на 40%, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

"За прошедшее десятилетие благодаря совместной работе мы добились определенных позитивных результатов в развитии уголовно-исполнительной системы. В связи с гуманизацией законодательства и расширением возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества, на 40% снизилось количество лиц, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, и соответственно на 13% уменьшилось количество исправительных учреждений", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.

Из положительных тенденций он также отметил снижение смертности в учреждениях УИС в два раза, увеличение до 40% доли трудоустроенных лиц на производственных объектах, формирование сети исправительных центров в 75 регионах, снижение более 30% количества переданных жалоб в ЕСПЧ.

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