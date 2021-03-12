Андрей Воробьев испек блины на Масленицу вместе со школьниками

16:50

Фото Константина Семенца

Губернатор Московской областииспек на Масленицу блины вместе с учащимися школы в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа. Ученица 5-го классаи 9-классникпровели губернатору небольшую экскурсию и рассказали о школьной традиции – отмечать проводы зимы. Блины на Масленицу здесь пекут каждый год, на кухне – в основном девочки. Готовят сразу на всю школу.

«Когда я служил в армии, то у нас тоже были те, кто готовил всему личному составу обед или ужин. Но мы все работали на кухне и помогали поварам – чистили картошку, варили супы», – рассказал Андрей Воробьёв ребятам.

Весь процесс приготовления блинов Георгий снял на смартфон для «ТикТока»: «Аккаунт у меня меньше года, там более 5,4 тыс. подписчиков. Надеюсь, после этого видео их еще прибавится – к нам ведь приехал губернатор».

За чаем ребята попросили у Андрея Воробьёва совета, как определиться с будущей специальностью.

«Это невозможно посоветовать! У каждого человека в разном возрасте случаются жизненные развилки, когда важно самому принимать решения. Сегодня ты хочешь стать шеф-поваром, а завтра, может быть – учителем в какой-нибудь дисциплине. Мне кажется, ключевое – это поиск, ведь кто ищет, тот найдет», – ответил Андрей Воробьёв.

Школа в Лесном городке основана в 1907 году, в 1963-м она переехала в новое здание. Пять лет назад по губернаторской программе провели реконструкцию. Теперь здесь 2 спортивных зала, бассейн, 58 учебных кабинетов, интерактивные доски, мультимедийные установки, компьютеры, ноутбуки, столярная мастерская, библиотека, музей игры и игрушки. На территории построен стадион.

Сегодня это школа «полного дня». В ней учатся более 1,7 тыс. детей, организованы секции плавания, волейбола, фехтования, баскетбола, театральный и интеллектуальный кружки. Практически 3/4 выпускников поступают на бюджет в ведущие вузы – МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МПГУ.

«Я собираюсь поступать на дизайн в Высшую школу экономики, – рассказала губернатору ученица 11-го класса Дарья Иванова. – Я училась в двух школах и эта для меня самая лучшая. Здесь мне нравится все – и учителя, и персонал. А еда в столовой – просто класс!»