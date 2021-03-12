ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции против России по Украине

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины за "подрыв территориальной целостности Украины". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2021 года", - отмечается в документе.