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ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции против России по Украине

17:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц России и Украины за "подрыв территориальной целостности Украины". Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Совета ЕС.

"Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, которые несут ответственность за действия, подрывающие территориальную целостность Украины, до 15 сентября 2021 года", - отмечается в документе.

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