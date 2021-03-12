Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ходатайство об условно- досрочном освобождении бывшего главы Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного за взятки в 2018 году, в пятницу удовлетворил судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин. Об этом ТАСС сообщила представитель районного суда.

"Удовлетворили его [Нелидова] ходатайство об условно-досрочном освобождении", - сказала собеседница агентства.

При принятии решения суд учел примерное поведение Нелидова и наличие у него поощрений. "Администрация исправительного учреждения поддерживала его в УДО", - добавила представитель суда.