Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки
17:12 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ходатайство об условно- досрочном освобождении бывшего главы Карелии и бывшего директора музея-заповедника "Кижи" Андрея Нелидова, осужденного за взятки в 2018 году, в пятницу удовлетворил судья Медвежьегорского районного суда Игорь Писанчин. Об этом ТАСС сообщила представитель районного суда.
"Удовлетворили его [Нелидова] ходатайство об условно-досрочном освобождении", - сказала собеседница агентства.
При принятии решения суд учел примерное поведение Нелидова и наличие у него поощрений. "Администрация исправительного учреждения поддерживала его в УДО", - добавила представитель суда.
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