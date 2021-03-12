Путин провел с Алиевым и Пашиняном разговоры по теме Карабаха - Кремль
17:32 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что контакты состоялись 11 и 12 марта.
"С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня [в Нагорном Карабахе] неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной", - говорится в сообщении.
Лидеры рассмотрели практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября прошлого и 11 января текущего года. Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, и "в этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность" трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.
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