Путин провел с Алиевым и Пашиняном разговоры по теме Карабаха - Кремль

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, уточнив, что контакты состоялись 11 и 12 марта.

"С удовлетворением констатировано, что режим прекращения огня [в Нагорном Карабахе] неукоснительно соблюдается, а обстановка в регионе остается в целом стабильной и спокойной", - говорится в сообщении.

Лидеры рассмотрели практические аспекты реализации договоренностей по Нагорному Карабаху, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября прошлого и 11 января текущего года. Затрагивались также вопросы, касающиеся разблокирования экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, и "в этом контексте в позитивном ключе отмечена деятельность" трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров.