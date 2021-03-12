Популярность принца Гарри и Маркл среди британцев упала до рекордно низкого уровня - опрос
18:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Популярность принца Гарри и его супруги Меган Маркл опустилась в Великобритании до рекордно низкого уровня после интервью, которое пара дала американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической компанией YouGov и опубликованного в пятницу.
48% из 1 664 опрошенных сообщили, что отрицательно относятся к принцу Гарри, а в симпатиях к нему признались 45% респондентов, приводит данные социологического исследования агентство Рейтер. Таким образом, рейтинг внука королевы Елизаветы II, занимающего шестую строчку в линии наследования британской короны, стал впервые отрицательным, снизившись за неделю на 15%.
Еще более негативно британцы воспринимают Маркл. Лишь три из десяти опрошенных сообщили, что относятся к ней положительно, в то время как 58% респондентов признались в отрицательном отношении к бывшей актрисе.
Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет большинство признались в симпатиях принцу Гарри и Меган Маркл, а среди людей старше 60 лет их подавляющим образом осудили.
Для сравнения: уровень одобрения 94-летней королевы составил 80%. Принца Уильяма, старшего брата принца Гарри, и его супругу Кейт Миддлтон поддерживают три четверти опрошенных. Единственным членом королевской семьи, рейтинг которого опустился, стал наследник британского трона принц Уэльский Чарльз. Отрицательно к нему относятся 42% респондентов, а положительно - 49%.
Другой опрос, частично проведенный еще до вышедшего 7 марта в эфир интервью, показал, что уровень поддержки монархии в Великобритании остается на высоком уровне, пишет Рейтер. 63% опрошенных поддерживают эту форму правления, а 25% хотят, чтобы пост главы государства был выборным.
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