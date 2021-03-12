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НОВОСТИ

Минобороны России получило на 20 лет часть акватории Каспийского моря

18:40 12.03.2021 Источник: Интерфакс

Часть акватории Каспийской бухты Каспийского моря предоставлено российскому военному ведомству на 20 лет в обособленное пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, речь идёт о части Каспийской бухты в район Каспийска (Дагестан).

Ранее в Каспийск была передислоцирована из Астрахани Каспийская флотилия (Кфл).

Кфл наряду с Черноморским флотом РФ - морская компонента Южного военного округа. Флотилия обеспечивает национально-государственные интересы России в регионе Каспийского моря: проводит антитеррористические мероприятия, занимается охраной торговли, защитой государственных интересов в зоне нефтяных месторождений.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, части береговых войск. Флагман Кфл - ракетный корабль "Татарстан". В составе флотилии есть корабли, оснащенные крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (ОКБ "Новатор", концерн ВКО "Алмаз-Антей").

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