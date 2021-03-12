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В Москве задержан Сергей Митрохин - СМИ

19:20 12.03.2021 Источник: Интерфакс

Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина в центре Москвы за участие в несанкционированной акции 23 января, сообщила его помощница Мария Чуприна.

"Сергей Митрохин проводил сегодня встречу с избирателями в Пресненском районе, в середине встречи мы обнаружили, что наш автомобиль заблокировали сотрудники полиции. После окончания встречи к Митрохину подошел сотрудник в штатском и двое сотрудников полиции и сообщили, что он задержан за участие в митинге 23 января в поддержку Алексея Навального", - сказала "Интерфаксу" Чуприна.

По ее словам, в настоящее время Митрохин находится в ОВД "Тверской", к нему выехал адвокат.

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