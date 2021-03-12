В Москве задержан Сергей Митрохин - СМИ
19:20 12.03.2021 Источник: Интерфакс
Сотрудники полиции задержали депутата Мосгордумы от партии "Яблоко", экс-председателя партии Сергея Митрохина в центре Москвы за участие в несанкционированной акции 23 января, сообщила его помощница Мария Чуприна.
"Сергей Митрохин проводил сегодня встречу с избирателями в Пресненском районе, в середине встречи мы обнаружили, что наш автомобиль заблокировали сотрудники полиции. После окончания встречи к Митрохину подошел сотрудник в штатском и двое сотрудников полиции и сообщили, что он задержан за участие в митинге 23 января в поддержку Алексея Навального", - сказала "Интерфаксу" Чуприна.
По ее словам, в настоящее время Митрохин находится в ОВД "Тверской", к нему выехал адвокат.
НОВОСТИ
- 18:40 12.03.2021
- Минобороны России получило на 20 лет часть акватории Каспийского моря
- 18:00 12.03.2021
- Популярность принца Гарри и Маркл среди британцев упала до рекордно низкого уровня - опрос
- 17:32 12.03.2021
- Путин провел с Алиевым и Пашиняном разговоры по теме Карабаха - Кремль
- 17:12 12.03.2021
- Суд удовлетворил ходатайство об УДО экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки
- 17:00 12.03.2021
- ЕС продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции против России по Украине
- 16:50 12.03.2021
- Андрей Воробьев испек блины на Масленицу вместе со школьниками
- 16:32 12.03.2021
- За 10 лет число заключенных в России снизилось на 40%
- 16:12 12.03.2021
- Израиль более чем за год атаковал не менее десятка иранских судов, доставлявших оружие в Сирию - СМИ
- 16:00 12.03.2021
- Качество аналитики внутренних процессов РФ в англосаксонских СМИ резко упало - Песков
- 15:32 12.03.2021
- Навального увезли из СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать