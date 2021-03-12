Режиссер Кирилл Серебренников закрыл «Седьмую студию»
20:00 12.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Кирилл Серебренников закрыл «Седьмую студию». Театральная организация существовала с 2012 года, прошлым летом ее руководителям вынесли приговор по обвинениям в хищении бюджетных денег.
Автономная некоммерческая организация «Седьмая студия» прекратила свою деятельность в декабре, свидетельствует выписка из реестра. Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», организация была ликвидирована по решению учредителей. Соответствующее распоряжение подписали еще в сентябре. «Седьмую студию» режиссер Кирилл Серебренников создал на основе своего курса в Школе-студии МХАТ. Организация запустила проект «Платформа», целью которого была популяризация современного искусства. Из-за него на руководителей «Седьмой студии» завели уголовное дело о хищении почти 130 миллионов рублей, выделенных на проект Минкультом. Представители театрального сообщества, привлеченные на суде в качестве экспертов, подчеркивали, что на постановки «Платформы», вероятно, было затрачено значительно больше, чем выделило министерство. Они также высоко оценивали реализацию проекта. Руководителей «Седьмой студии» приговорили к условным срокам и крупным штрафам.
В феврале стало известно, что власти Москвы не продлили контракт Серебренниковым на посту художественного руководителя «Гоголь-центра». Его сменил Алексей Агранович. Эхо Москвы
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