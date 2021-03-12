МОК не будет принуждать спортсменов делать прививки от коронавируса перед Олимпиадой
22:40 12.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МОК разрешил спортсменам не делать прививки от коронавируса перед Олимпиадой. «Мы не собираемся принуждать к вакцинации», — сказал глава комитета Томас Бах на пресс-конференции в Лозанне.
При этом Бах призвал все национальные олимпийские комитеты выяснить с властями своих стран, какие есть возможности для вакцинации спортсменов.
Ранее глава Международного олимпийского комитета сообщил, что участникам Игр в Токио предложат сделать прививки китайским препаратом. Говорит Москва
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