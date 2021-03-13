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НОВОСТИ

ВОЗ отмечает многомиллиардное недофинансирование борьбы с COVID-19

08:30 13.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Всемирная организация здравоохранения отмечает многомиллиардное недофинансирование борьбы с COVID-19. Запущенному почти год назад международному проекту, который включает программы бесплатных поставок вакцин, средств диагностики и защиты в бедные страны, не хватает 22 миллиардов долларов. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. По его словам, дефицит составляет лишь малую часть от 13 триллионов, которую, по оценкам МВФ, страны по всему миру израсходовали на борьбу с коронавирусом.  Эхо Москвы

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