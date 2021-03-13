CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

08:40 Источник: Lenta.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщает Inside the Games.

CAS отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши». Lenta.Ru