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НОВОСТИ

CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

08:40 13.03.2021 Источник: Lenta.ru

Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. Об этом сообщает Inside the Games.

CAS отклонил запрос, поданный комиссией спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в январе этого года. В организации уточнили, что запрет на гимн касается любых песен, связанных с Россией, в том числе «Катюши».  Lenta.Ru

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