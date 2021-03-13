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45 стран в СПЧ ООН призвали Россию освободить Навального

09:00 13.03.2021 Источник: Эхо Москвы

45 стран в совете ООН по правам человека призвали Россию освободить Алексея Навального. В основном, это европейские страны, но среди них есть также США, Япония, Австралия и Канада. Об этом сообщает Reuters. В заявлении отмечается, что действия российских властей против лидера оппозиции были «неприемлемыми и политически мотивированными».

Местонахождение Алексея Навального по-прежнему не известно. По данным СМИ, его перевели в колонию №2 города Покров Владимирской области, где он будет отбывать наказание по делу «Ив Роше». Официально эта информация не подтверждена.

Вчера политика этапировали из СИЗО-3 города Кольчугино. Об этом сообщила «Эху» его адвокат Ольга Михайлова.

Михайлова добавила, что администрация должна была уведомить родственников и адвокатов, куда был переведён Навальный, но этого не произошло.

Имя Навального в последнее время стало чаще упоминаться в информационном пространстве, в том числе федеральными СМИ, утверждает научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов. По его словам, это новая политика Кремля.

Пастухов подчеркнул, что Навальный рано или поздно перестанет волновать общественность, и это то, чего добиваются власти.

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