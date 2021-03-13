На Илона Маска подали в суд из-за публикаций в Twitter

08:50 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Инвестор Tesla подал в суд на Илона Маска из-за публикаций в Twitter. «Дальнейшие неконтролируемые твиты Маска могут сильно повлиять на финансовое положение компании», — говорится в иске.

Инвестор также обвинил совет директоров Tesla в неспособности обуздать поведение бизнесмена в соцсетях.

В августе 2018 года Илон Маск написал в Twitter , что хочет сделать Tesla частной компанией, заплатив инвесторам по 420 долларов за акцию. В итоге он и его компания выплатили регулятору штраф в размере 20 миллионов долларов. С тех пор все заявления о Tesla бизнесмен обязан предварительно отдавать на проверку юристу. Говорит Москва