Италия вновь вводит карантин из-за коронавируса

10:00 Источник: Русская служба Би-би-си

С понедельника в самых густонаселенных регионах Италии закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии Covid-19, объявил премьер-министр Марио Драги. Карантин затронет больше половины территории страны, в том числе густонаселенные регионы вокруг Рима и Милана.

Во время католической Пасхи, 3-5 апреля, карантин будет действовать во всей стране. Покидать дом можно без крайней необходимости будет запрещено.

В прошлом году Италия первой в Европе ввела массовый карантин в северных регионах, позже распространившийся на всю страну.

Заболеваемость в Италии растет уже шесть недель и сейчас превышает 25 тыс. новых случаев в день. Русская служба Би-би-си