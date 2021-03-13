0
0
116
НОВОСТИ

Италия вновь вводит карантин из-за коронавируса

10:00 13.03.2021 Источник: Русская служба Би-би-си

С понедельника в самых густонаселенных регионах Италии закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии Covid-19, объявил премьер-министр Марио Драги. Карантин затронет больше половины территории страны, в том числе густонаселенные регионы вокруг Рима и Милана.

Во время католической Пасхи, 3-5 апреля, карантин будет действовать во всей стране. Покидать дом можно без крайней необходимости будет запрещено.

В прошлом году Италия первой в Европе ввела массовый карантин в северных регионах, позже распространившийся на всю страну.

Заболеваемость в Италии растет уже шесть недель и сейчас превышает 25 тыс. новых случаев в день.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 13.03.2021
Из-за «Северного-потока - 2» Байден оказался «между молотом и наковальней» - Politico
0
0
10:30 13.03.2021
Обнародован рейтинг российских регионов с наибольшим ростом преступности в 2020 году
0
79
09:30 13.03.2021
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным в Лондоне
0
175
09:00 13.03.2021
45 стран в СПЧ ООН призвали Россию освободить Навального
0
249
08:50 13.03.2021
На Илона Маска подали в суд из-за публикаций в Twitter
0
234
08:40 13.03.2021
CAS запретил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
0
257
08:30 13.03.2021
ВОЗ отмечает многомиллиардное недофинансирование борьбы с COVID-19
0
221
22:40 12.03.2021
МОК не будет принуждать спортсменов делать прививки от коронавируса перед Олимпиадой
0
647
22:00 12.03.2021
Осужденных могут привлечь к уборке Арктики - глава ФСИН
0
798
21:20 12.03.2021
Спецслужба Украины возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании кораблей РФ в Крыму
0
874

Возврат к списку