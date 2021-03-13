Италия вновь вводит карантин из-за коронавируса
10:00 13.03.2021 Источник: Русская служба Би-би-си
С понедельника в самых густонаселенных регионах Италии закрываются магазины, рестораны и школы из-за наступления новой волны пандемии Covid-19, объявил премьер-министр Марио Драги. Карантин затронет больше половины территории страны, в том числе густонаселенные регионы вокруг Рима и Милана.
Во время католической Пасхи, 3-5 апреля, карантин будет действовать во всей стране. Покидать дом можно без крайней необходимости будет запрещено.
В прошлом году Италия первой в Европе ввела массовый карантин в северных регионах, позже распространившийся на всю страну.
Заболеваемость в Италии растет уже шесть недель и сейчас превышает 25 тыс. новых случаев в день. Русская служба Би-би-си
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