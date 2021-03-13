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НОВОСТИ

Обнародован рейтинг российских регионов с наибольшим ростом преступности в 2020 году

10:30 13.03.2021 Источник: Интерфакс

Лидером роста преступности среди регионов России на душу населения по итогам прошлого года оказался Севастополь, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Согласно опубликованному надзорным ведомством рейтингу криминального прироста регионов (на 100 тыс. населения) с большим отрывом первое место занял Севастополь. Здесь по итогам года преступность выросла на 44% по сравнению с 2019 годом.

На втором месте - Санкт-Петербург (26%), на третьем - Ленинградская область (около 13%).

Между тем тройку лидеров по улучшению криминогенной обстановки среди регионов РФ возглавляют три северокавказские республики - Чечня, Северная Осетия и Адыгея, где преступность по итогам года упала соответственно на 17%, 15% и 12,4%.

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