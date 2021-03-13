Из-за «Северного-потока - 2» Байден оказался «между молотом и наковальней» - Politico

11:00 Источник: Газета.Ru

Президент США Джо Байден попал в «деликатную дипломатическую ситуацию» из-за новых санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые могут быть введены в мае. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

По информации издания, администрация американского президента с одной стороны желает помешать реализации проекта, а с другой — не хочет портить отношения с Германией, выступающей за завершение строительства трубопровода.

«Мы оказались между молотом и наковальней», — отметил один из собеседников издания.

Он также заявил, что Белый дом продолжает изучать компании, которые могут иметь отношение к строительству «Северного потока — 2».

Отмечается, что Байден также находится под давлением обеих парламентских партий. Как известно, сенатор-республиканец Тэд Круз заблокировал кандидатуры американского лидера на посты директора ЦРУ и заместителя госсекретаря, чтобы заставить Байдена принять более решительные меры в отношении газопровода.

На текущей неделе в Госдепартаменте США назвали условие для введения новых санкций против «Северного потока — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Газета.Ru