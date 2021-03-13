В России пятый день подряд выявляют менее 10 000 заразившихся коронавирусом

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 908, до 4 380 525, сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,23%. В абсолютном выражении он не превышает 10 000 пятый день подряд.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 12 868, до 3 985 897. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, выросла до 91% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 475 против 486 днем ранее, до 91 695. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,09%, следует из данных штаба.