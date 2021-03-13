Николай Азаров назвал «хозяев» Украины
14:00 13.03.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Экс-премьер Азаров назвал «реальных хозяев» Украины. По его мнению, это США. Об этом Николай Азаров рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва». Комментируя перспективу народных волнений в стране, он заявил, что для этого на Украине должна действовать определённая политическая организация. По его словам, это осознают «кураторы» страны.
«Это же понимают и кураторы Украины, хозяева реальные — американцы. Они прекрасно это понимают, и поэтому, например, «Партия регионов», это ведущая политическая сила Украины в прошлом, была запрещена».
Украинские события 2014 года произошли при содействии иностранных спецслужб, подчеркнул Азаров.
«Это, прежде всего, американцы, поскольку штаб переворота находился в американском посольстве. И это англичане. Потому что англичане очень большие специалисты в этом плане. А вот уже привлечение олигархов произошло по команде, безусловно, Запада, потому что так бы они не рискнули пойти против Януковича. <…> Сценарий пролития крови и разгрома всех политических сил Западом был задуман ещё во времена «оранжевой революции».
Николай Азаров занимал пост премьер-министра Украины с 2010 по 2014 год.
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