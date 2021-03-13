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Более 20% путешественников готовы вакцинироваться от COVID-19 для поездок за рубеж - опрос

12:30 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти четверть российских путешественников готова сделать прививку от коронавируса, чтобы свободно летать за рубеж. Это следует из результатов опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру (всего было опрошено более 2 тыс. человек).

"Опросы Туту.ру показывают, что постепенно доля тех, кто готов сделать прививку от COVID-19, чтобы отправиться за рубеж, растет. В новом опросе, который прошел на сайте Туту.ру в начале марта, приняли участие 2 237 человек. Из них 10% готовы привиться, если это откроет им путь в Европу, 4% согласны вакцинироваться ради поездки на море, еще 8% - ради любых зарубежных направлений. Таким образом, готовы вакцинироваться ради поездки за рубеж, если это будет необходимо, 22% россиян", - сообщили ТАСС в пресс- службе сервиса.

Там напомнили, что в сентябре компания проводила похожий опрос, по результатам которого выяснилось, что 19% респондентов готовы сделать прививку для поездки за границу.

Также, как следует из данных мартовского опроса сервиса, вакцинировалось уже 18% путешественников.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".

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