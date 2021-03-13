Полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" - адвокат
13:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция задержала участников форума "Объединенных демократов" в Москве, среди которых муниципальный депутат Илья Яшин и общественный деятель Владимир Кара-Мурза. Об этом ТАСС в субботу сообщил адвокат Вадим Прохоров.
"Произошло совершенно незаконное, без всякого объяснения причин задержание участников форума, среди них два моих доверителя - Яшин и Кара-Мурза", - сказал адвокат.
Он добавил, что основная часть задержанных находится в автозаке, их везут в одно из ОВД. В то же время, Кара-мурза был отделен от других задержанных и уведен в неизвестном направлении. "Опасение вызывает, что Кара-Мурзу отделили от остальной части задержанных, и его местонахождение неизвестно", - сказал Прохоров.
Адвокат подчеркнул, что форум проходил на легальных основаниях, и основную часть его гостей составили муниципальные депутаты.
Среди задержанных участников форума также Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина. Ее пресс-секретарь Николай Касьян сообщил, что "проходила встреча независимых муниципальных депутатов, она началась в гостинице у метро "Электрозаводская". "Прямо перед началом мероприятия полиция задержала Галямину и еще ряд политиков и муниципальных депутатов. Всего было задержано не менее нескольких десятков человек. Пока они находятся в автозаках", - сказал он. По его словам, автозак с Галяминой приехал в ОВД "Новогиреево".
ТАСС пока не располагает информацией о причинах задержаний.
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