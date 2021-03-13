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Великобритания выделит более $110 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года - СМИ

18:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Великобритании направят порядка 80 млрд фунтов (111,3 млрд долларов) на модернизацию вооруженных сил в ближайшие четыре года. Как сообщила в субботу газета "Дейли телеграф", за 10 лет объем выделенных средств на эти цели может составить около 200 млрд фунтов (278,4 млрд долларов).

Издание указало, что в рамках адаптации к современным условиям боевых действий правительство Соединенного Королевства планирует усовершенствовать имеющиеся в распоряжении вооружения, в частности модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2 ("Челленджер-2"). Кроме того, Лондон намерен положить конец эпохе сокращения у себя арсенала ядерных боезарядов и перейти к наращиванию их числа. По данным "Дейли телеграф", в настоящий момент британские власти располагают примерно 180 ядерными боеголовками.

Газета отметила, что Лондон готов наращивать свой ядерный потенциал "из-за опасений увеличения ядерного арсенала Китая". Ранее в Минобороны Великобритании подтвердили, что правительство также решило обновить систему баллистических ракет Trident ("Трайдент"), которыми вооружены подлодки типа Vanguard ("Вэнгард"). Более того, сами эти субмарины к началу 2030-х годов, как ожидается, будут заменены на подлодки типа Dreadnought ("Дредноут").

Правительство Великобритании также готово рассмотреть возможность приобретения барражирующих боеприпасов, которые известны как "дроны-самоубийцы". Как подчеркнула газета, руководство Соединенного Королевства встревожено наличием подобного вида вооружений у ряда других стран, включая Россию и Иран. "Технологии совершенствуются, и это должно беспокоить нас. Сегодня все - от террористов до иностранных государств - обладают современными видами вооружений", - приводит "Дейли телеграф" слова представителя британского кабмина.

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