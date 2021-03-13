В РФ количество ДТП по вине пьяных водителей с начала года сократилось вдвое - ГИБДД
18:30 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пьяными водителями в России с начала года сократилось более чем на 50%, а число погибших в них - почти на 70%. Об этом говорится в статистических материалах Госавтоинспекции РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Всего с начала года в России по вине водителей, которые находились в состоянии опьянения, произошло 400 автоаварий, что на 50,8% меньше, чем в 2019 году. При этом также сократилось количество погибших в ДТП по вине пьяных водителей. Их стало меньше на 69,9%, пострадавших - на 50,5% (62 человека и 578 соответственно).
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии МВД призвал делать все возможное, чтобы в ДТП было как можно меньше пострадавших, сосредоточить усилия на обеспечении безопасности пешеходов, беспощадной борьбе с пьянством за рулем и с нарушителями скоростного режима. По его словам, эти три болевые точки по сути являются основными факторами смертности людей на дорогах.
В июне 2019 года глава государства подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за ДТП с жертвами. Согласно поправкам, если совершение автоаварии повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, в случае гибели человека - от пяти до 12 лет, если погибли двое и более лиц - от восьми до 15 лет.
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