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Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии

15:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пять человек доставлены в больницу после взрыва в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике.

"13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены 5 человек. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что пожар начался после взрыва газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина.

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