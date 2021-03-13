Пять человек пострадали при взрыве газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии
15:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пять человек доставлены в больницу после взрыва в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике.
"13 марта в 11:38 в городе Усть-Джегута по ул. Курортная, по предварительной информации, в одном из нежилых помещений произошел пожар, в результате которого в Карачаево-Черкесскую клиническую больницу доставлены 5 человек. Причины возгорания устанавливаются", - сообщили в министерстве.
Уточняется, что пожар начался после взрыва газа в пункте выдачи товаров интернет-магазина.
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