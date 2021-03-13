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Самолет Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты

16:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата, потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты. Об этом в субботу сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты пропала связь с воздушным судном Ан-26, следовавшим по маршруту Нур-Султан - Алма-Ата. Сразу была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта выехали на место. По предварительной информации, борт потерпел крушение в торце взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении пресс-службы, размещенном на официальной странице в "Фейсбуке".

По предварительным данным, четыре человека погибли, двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана

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