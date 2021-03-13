Цена биткойна превысила отметку в $60 тыс. и вновь обновила исторический максимум
19:00 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 6,07% (до $60,005 тыс.) и вновь обновил исторический максимум, свидетельствуют данные торгов на 14:46 мск.
В 14:51 мск биткойн торговался на отметке $59,897 тыс. (+5,69%).
Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
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