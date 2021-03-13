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НОВОСТИ

Чемпионат мира по стрельбе пройдет в России, несмотря на решение CAS - СМИ

19:30 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чемпионат мира по стрельбе 2022 года, как и планировалось, пройдет в России, несмотря на санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Турнир планируется провести с 8 по 17 июня в подмосковном Игнатове.

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