Чемпионат мира по стрельбе пройдет в России, несмотря на решение CAS - СМИ
19:30 13.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чемпионат мира по стрельбе 2022 года, как и планировалось, пройдет в России, несмотря на санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Об этом сообщает портал Inside the Games.
Турнир планируется провести с 8 по 17 июня в подмосковном Игнатове.
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