В Боливии задержали Жанин Аньес, исполнявшую ранее обязанности президента страны
20:30 13.03.2021 Источник: Интерфакс
Министр внутренних дел Боливии Карлос Эдуардо дель Кастильо сообщил в субботу о задержании бывшего временного президента страны Жанин Аньес. "Я сообщаю боливийцам, что госпожа Жанин Аньес уже задержана, и в настоящее время она находится в руках полиции", - написал он на своей странице в твиттере.
Ранее прокуратура выдала ордер на ее арест по обвинению в терроризме, подстрекательстве к мятежу и в заговоре. Сама Аньес назвала этот ордер "политическим преследованием". "Политическое преследование началось", - написала она накануне в твиттере.
По данным западных СМИ, ряд бывших боливийских министров и чиновников, поддержавших временное руководство Аньес на посту президента в течение года, также задержали.
В октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы. Победителем на них был объявлен действующий тогда глава государства Эво Моралес.
Однако уже в ноябре после нескольких недель демонстраций он покинул свой пост и страну. Вслед за Моралесом ушло в отставку все высшее руководство Боливии, а власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Аньес.
На выборах 2020 года победу одержал Луис Арсе, однопартиец Моралеса. Аньес признала его победу.
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