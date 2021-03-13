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ЕК согласилась с требованиями пропорционально распределять вакцины против коронавируса между государствами ЕС

21:00 13.03.2021 Источник: Эхо Москвы

ЕК согласилась с требованиями некоторых стран ЕС распределять вакцины против коронавируса между европейскими государствами пропорционально численности их населения. Об этом говорится в заявлении ЕК в ответ на письмо в адрес ее главы Урсулы фон дер Ляйен от Австрии, Болгарии, Латвии, Словении и Чехии. Они потребовали провести саммит ЕС по справедливому распределению вакцин от коронавируса между участниками сообщества.

Повлечет ли заявление ЕК какие-либо логистические изменения, пока неясно.  Эхо Москвы

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