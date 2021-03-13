ЕК согласилась с требованиями пропорционально распределять вакцины против коронавируса между государствами ЕС
21:00 13.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Повлечет ли заявление ЕК какие-либо логистические изменения, пока неясно. Эхо Москвы
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