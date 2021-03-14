Власти США безуспешно пытаются связаться с руководством КНДР
09:00 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США продолжают обзор своей политики в отношении КНДР, в целях предотвращения эскалации напряженности Вашингтон почти месяц предпринимал попытки "по различным каналам" связаться с Пхеньяном, но ответа до сих пор не получил. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель американской администрации высокого ранга.
"Чтобы снизить риск эскалации, мы с середины февраля обращались к властям КНДР по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке. До настоящего момента мы не получили ответа из Пхеньяна", - сказал он, подчеркнув, что "активного диалога" с КНДР нет уже больше года, "несмотря на целый ряд попыток взаимодействия со стороны США". Указанный обзор политики в отношении КНДР в Вашингтоне рассчитывают завершить "в ближайшие недели".
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