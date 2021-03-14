Япония призывает ограничить число сопровождающих глав государств лиц

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Власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио, в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщило агентство Киодо.

По его данным, группа сопровождения главы зарубежного государства сможет насчитывать не более 11 человек, министра - не более четырех человек.