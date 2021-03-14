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Британские эксперты опасаются, что армия Королевства проиграет России в танковом бою

09:40 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерийская дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу военных Соединенного Королевства. К такому выводу пришли авторы доклада, подготовленного комитетом по вопросам обороны Палаты общин британского парламента, выдержки из которого привело в воскресенье информагентство Пи-эй.

"Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха", - говорится в документе. Его авторы приходят к выводу, что подобное противостояние могло бы закончиться "совсем не обязательно в пользу британской армии".

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