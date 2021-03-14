До 4-х градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 14 марта

10:04 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до одного градуса тепла. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.