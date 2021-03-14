0
0
142
НОВОСТИ

До 4-х градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 14 марта

10:04 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, местами дождь, мокрый снег, гололедица и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до одного градуса тепла. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:12 14.03.2021
Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек - исследование
0
139
10:08 14.03.2021
Корпорации Google грозит продолжение тяжбы по поводу вмешательства в личную жизнь пользователей
0
155
09:40 14.03.2021
Британские эксперты опасаются, что армия Королевства проиграет России в танковом бою
0
181
09:20 14.03.2021
Япония призывает ограничить число сопровождающих глав государств лиц
0
159
09:00 14.03.2021
Власти США безуспешно пытаются связаться с руководством КНДР
0
186
21:00 13.03.2021
ЕК согласилась с требованиями пропорционально распределять вакцины против коронавируса между государствами ЕС
0
696
20:30 13.03.2021
В Боливии задержали Жанин Аньес, исполнявшую ранее обязанности президента страны
0
896
20:00 13.03.2021
Космонавт предложил построить российскую космическую станцию
0
1025
19:30 13.03.2021
Чемпионат мира по стрельбе пройдет в России, несмотря на решение CAS - СМИ
0
895
19:00 13.03.2021
Цена биткойна превысила отметку в $60 тыс. и вновь обновила исторический максимум
0
825

Возврат к списку