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Корпорации Google грозит продолжение тяжбы по поводу вмешательства в личную жизнь пользователей

10:08 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская корпорация Google ("Гугл") не смогла убедить суд штата Калифорния о необходимости прекратить судопроизводство в ее отношении по потенциально многомиллиардному делу о незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей в режиме анонимного использования своего браузера Chrome ("Хром"). Об этом в субботу сообщило агентство Блумберг.

Согласно мнению истцов, корпорация тайным образом собирает информацию о пользователях посредством сервиса для создания статистики посещения интернет-сайтов Google Analytics ("Гугл аналитикс"), менеджера рекламы Google Ad Manager ("Гугл эд менеджер") и других приложений, включая установленные на смартфонах. Отмечается, что сбор информации осуществляется даже в случае активации режима анонимного просмотра в браузере. "Суд пришел к мнению, что [корпорация] Google не уведомляла пользователей, что производила приписываемый [истцами] сбор данных, когда пользователь находится в анонимном режиме браузера", - приводит его решение агентство.

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