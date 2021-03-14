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НОВОСТИ

Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек - исследование

10:12 14.03.2021 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 119 млн 514 тыс. 479, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 648 тыс. 137, выздоровели около 95 млн человек. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

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