В Германии деньги на помощь бизнесу в условиях "ковидного" кризиса могли попасть к террористам - СМИ
11:35 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трех случаях могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Есть подозрение в прямом финансировании терроризма", - приводит издание слова источника.
Газета пишет, что в одном только Берлине в настоящее время проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до 1 млн евро, но сколько именно из этой суммы было получено обманным способом, пока неизвестно.
НОВОСТИ
- 09:40 14.03.2021
- Британские эксперты опасаются, что армия Королевства проиграет России в танковом бою
- 18:00 13.03.2021
- Великобритания выделит более $110 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года - СМИ
- 21:20 12.03.2021
- Спецслужба Украины возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании кораблей РФ в Крыму
- 18:40 12.03.2021
- Минобороны России получило на 20 лет часть акватории Каспийского моря
- 09:32 12.03.2021
- В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны
- 19:20 11.03.2021
- Украина хочет получить должности в штабе НАТО
- 22:40 09.03.2021
- Франция проводит военные учения в космосе
- 09:32 05.03.2021
- Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
- 19:20 04.03.2021
- Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
- 12:05 04.03.2021
- Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать