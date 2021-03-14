0
0
87
НОВОСТИ

В Германии деньги на помощь бизнесу в условиях "ковидного" кризиса могли попасть к террористам - СМИ

11:35 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трех случаях могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Есть подозрение в прямом финансировании терроризма", - приводит издание слова источника.

Газета пишет, что в одном только Берлине в настоящее время проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до 1 млн евро, но сколько именно из этой суммы было получено обманным способом, пока неизвестно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:40 14.03.2021
Британские эксперты опасаются, что армия Королевства проиграет России в танковом бою
0
51
18:00 13.03.2021
Великобритания выделит более $110 млрд на модернизацию ВС в ближайшие четыре года - СМИ
0
105
21:20 12.03.2021
Спецслужба Украины возбудила уголовное дело за соглашение о пребывании кораблей РФ в Крыму
0
161
18:40 12.03.2021
Минобороны России получило на 20 лет часть акватории Каспийского моря
0
172
09:32 12.03.2021
В Швеции признали преимущество России в случае крупномасштабной войны
0
192
19:20 11.03.2021
Украина хочет получить должности в штабе НАТО
0
222
22:40 09.03.2021
Франция проводит военные учения в космосе
0
331
09:32 05.03.2021
Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
0
561
19:20 04.03.2021
Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
0
578
12:05 04.03.2021
Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
0
598

Возврат к списку