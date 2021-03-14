В Германии деньги на помощь бизнесу в условиях "ковидного" кризиса могли попасть к террористам - СМИ

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Денежные пособия, которые выплачивает правительство Германии пострадавшему от коронавируса бизнесу, по крайней мере в трех случаях могли использоваться для финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке. Об этом сообщила в воскресенье газета "Вельт ам зонтаг" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Есть подозрение в прямом финансировании терроризма", - приводит издание слова источника.

Газета пишет, что в одном только Берлине в настоящее время проверяют около 60 человек, которые имеют связи с исламистами и могли получить финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса. В общей сложности данным лицам было переведено до 1 млн евро, но сколько именно из этой суммы было получено обманным способом, пока неизвестно.