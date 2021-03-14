Военные атташе 50 посольств в России привились "Спутником V"

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные атташе 50 зарубежных посольств, а также члены их семей - всего около 300 человек - сделали прививки российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщил начальник Главного управления международного военного сотрудничества (ГУ МВС) генерал-лейтенант Александр Кшимовский.

"Военные атташе из 50 стран, а также члены их семей - всего около 300 человек - решились на проведение прививочных мероприятий "Спутником V" с целью безопасного проведения как своих собственных мероприятий, так и каких- то международных переговоров", - отметил Кшимовский в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".