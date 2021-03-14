Число случаев заражения COVID-19 в Москве превысило миллион

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 1 905. Всего в столице с начала пандемии выявили уже 1 000 394 заболевших, сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,19%. Днем ранее было выявлено 1 600 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 55 пациентов, всего в столице зарегистрировано 15 764 летальных исхода.