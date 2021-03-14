0
0
162
НОВОСТИ

В ЦПК назвали имя космонавта, который первым из россиян может полететь на Crew Dragon

13:00 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космонавт Сергей Корсаков, который изначально должен был полететь на "Союзе МС-18" в апреле, является одним из первых российских претендентов на полет на американском корабле Crew Dragon. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Павел Власов.

"Сергей - один из первых претендентов, кто полетит на Crew Dragon, он прошел необходимые мероприятия, нужные для изготовления космического снаряжения", - сказал Власов в эфире радио "Комсомольская правда".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:20 14.03.2021
Столичная ОНК выявила большое число нарушений прав задержанных в ОМВД "Новокосино"
0
18
12:45 14.03.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Москве превысило миллион
0
176
12:30 14.03.2021
Военные атташе 50 посольств в России привились "Спутником V"
0
161
11:50 14.03.2021
Утерянные "рукописи Шапира" на самом деле могли быть подлинными
0
281
11:35 14.03.2021
В Германии деньги на помощь бизнесу в условиях "ковидного" кризиса могли попасть к террористам - СМИ
0
272
10:12 14.03.2021
Число жертв COVID-19 в мире превысило 2,5 млн человек - исследование
0
300
10:08 14.03.2021
Корпорации Google грозит продолжение тяжбы по поводу вмешательства в личную жизнь пользователей
0
322
10:04 14.03.2021
До 4-х градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве 14 марта
0
301
09:40 14.03.2021
Британские эксперты опасаются, что армия Королевства проиграет России в танковом бою
0
387
09:20 14.03.2021
Япония призывает ограничить число сопровождающих глав государств лиц
0
334

Возврат к списку