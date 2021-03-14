Столичная ОНК выявила большое число нарушений прав задержанных в ОМВД "Новокосино"

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) выявили нарушения прав задержанных в ходе съезда "Объединенных демократов" в Москве при посещении ОВД "Новокосино", где содержали часть задержанных. Об этом журналистам сообщил в воскресенье ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

"Вчера посетили ОМВД "Новокосино". Выявили большое количество нарушений. Впервые столкнулся с тем, что в отделе полиции не принимали от граждан воду и еду в передачах. При этом граждан, находящихся отделе, не обеспечили положенным количеством питания. Двоих, находившихся в отделе 7 часов с момента задержания, не покормили, одного за два дня кормили один раз, хотя, судя по книге выдачи индивидуальных рационов питания, еда предлагалась своевременно. В графе "отказ" никто из людей свои подписи при нас идентифицировать не смог", - рассказал правозащитник.

По словам Мельникова, никому из задержанных не выдали постельное белье, хотя спальные принадлежности в ОМВД имеются.