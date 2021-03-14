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НОВОСТИ

В Британии ждут новую волну COVID-19 и полагают, что вирус никуда не уйдет

16:08 14.03.2021 Источник: Интерфакс

Очередной всплеск распространения коронавируса COVID-19 можно ожидать осенью 2021 года, заявил глава британского Национального управления по статистике (ONS) Иэн Даймонд. "У меня не сомнений, что осенью мы увидим новую волну инфекций", - сказал он в эфире BBC.

При этом Даймонд отметил, что для прогнозирования последствий этой очередной волны нужно понять, насколько эффективно вакцины защитят населения от COVID-19.

"Мы должны признать, что речь идет о вирусе, который никуда не уйдет", - добавил он.

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