AstraZeneca сокращает поставки вакцины от COVID-19 в Чехию

17:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компания AstraZeneca ("Астразенека") сократит в ближайшее время на 40% поставки своей вакцины против коронавируса в Чехию. Со ссылкой на представителей руководства британско-шведской фирмы об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение.

Чехия в течение предстоящей недели получит 9,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca вместо оговоренных 16,8 тыс. доз, в период с 22 марта по 28 марта - 10,8 тыс. доз вместо 88 тыс. доз. В конце месяца республикой будет получено 99,8 тыс. доз данного препарата. Ранее компания объявила, что ее поставки в страны Евросоюза в первом и втором квартале текущего года сократятся в целом на 73%.