AstraZeneca сокращает поставки вакцины от COVID-19 в Чехию
17:38 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Компания AstraZeneca ("Астразенека") сократит в ближайшее время на 40% поставки своей вакцины против коронавируса в Чехию. Со ссылкой на представителей руководства британско-шведской фирмы об этом сообщило в воскресенье Чешское телевидение.
Чехия в течение предстоящей недели получит 9,6 тыс. доз вакцины AstraZeneca вместо оговоренных 16,8 тыс. доз, в период с 22 марта по 28 марта - 10,8 тыс. доз вместо 88 тыс. доз. В конце месяца республикой будет получено 99,8 тыс. доз данного препарата. Ранее компания объявила, что ее поставки в страны Евросоюза в первом и втором квартале текущего года сократятся в целом на 73%.
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