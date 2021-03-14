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НОВОСТИ

Часть пациентов с COVID-19 отправят из Парижа в другие города поездами

19:14 14.03.2021 Источник: Интерфакс

Власти Франции объявили о решении перевезти часть пациентов с COVID-19 из больниц Парижа в другие города страны.

"Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс", - приводят французские СМИ слова представителя правительства Габриеля Атталя. При этом двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо.

Эвакуировать в другие города планируется людей, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии столичных больниц. Для этого власти собираются использовать специально оборудованные поезда.

В настоящее время во Франции примерно 4,1 тыс. человек с COVID-19 находятся в отделениях интен

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