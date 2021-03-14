Часть пациентов с COVID-19 отправят из Парижа в другие города поездами
19:14 14.03.2021 Источник: Интерфакс
Власти Франции объявили о решении перевезти часть пациентов с COVID-19 из больниц Парижа в другие города страны.
"Мы собираемся за неделю перевезти, вероятно, около 100 пациентов из столичного региона Иль-де-Франс", - приводят французские СМИ слова представителя правительства Габриеля Атталя. При этом двое пациентов в воскресенье уже направились из Парижа в Бордо.
Эвакуировать в другие города планируется людей, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии столичных больниц. Для этого власти собираются использовать специально оборудованные поезда.
В настоящее время во Франции примерно 4,1 тыс. человек с COVID-19 находятся в отделениях интен
НОВОСТИ
- 20:05 14.03.2021
- В ФНС рассказали, зачем налоговикам доступ к банковским тайнам граждан
- 17:38 14.03.2021
- AstraZeneca сокращает поставки вакцины от COVID-19 в Чехию
- 16:08 14.03.2021
- В Британии ждут новую волну COVID-19 и полагают, что вирус никуда не уйдет
- 14:47 14.03.2021
- Путин проведет большое совещание по развитию Крыма на следующей неделе
- 14:20 14.03.2021
- Столичная ОНК выявила большое число нарушений прав задержанных в ОМВД "Новокосино"
- 13:00 14.03.2021
- В ЦПК назвали имя космонавта, который первым из россиян может полететь на Crew Dragon
- 12:45 14.03.2021
- Число случаев заражения COVID-19 в Москве превысило миллион
- 12:30 14.03.2021
- Военные атташе 50 посольств в России привились "Спутником V"
- 11:50 14.03.2021
- Утерянные "рукописи Шапира" на самом деле могли быть подлинными
- 11:35 14.03.2021
- В Германии деньги на помощь бизнесу в условиях "ковидного" кризиса могли попасть к террористам - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать