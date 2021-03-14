В ФНС рассказали, зачем налоговикам доступ к банковским тайнам граждан

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

"Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, - сообщила служба. - Необходимо отметить, что, в соответствии со статьей 102 НК РФ, все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа".