0
0
0
НОВОСТИ

В ФНС рассказали, зачем налоговикам доступ к банковским тайнам граждан

20:05 14.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ налоговых органов к банковской тайне применяется для предотвращения ухода от налогов и не затронет добросовестных налогоплательщиков, сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

"Изменения не направлены против добросовестных налогоплательщиков, а вводятся для повышения эффективности риск-ориентированного подхода при проведении налогового контроля и предотвращении ущерба от недобросовестных налогоплательщиков, применяющих различные схемы для ухода от налогов, - сообщила служба. - Необходимо отметить, что, в соответствии со статьей 102 НК РФ, все получаемые налоговыми органами сведения о налогоплательщиках составляют налоговую тайну, имеют специальный режим хранения и доступа".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:14 14.03.2021
Часть пациентов с COVID-19 отправят из Парижа в другие города поездами
0
143
17:38 14.03.2021
AstraZeneca сокращает поставки вакцины от COVID-19 в Чехию
0
265
16:08 14.03.2021
В Британии ждут новую волну COVID-19 и полагают, что вирус никуда не уйдет
0
372
14:47 14.03.2021
Путин проведет большое совещание по развитию Крыма на следующей неделе
0
458
14:20 14.03.2021
Столичная ОНК выявила большое число нарушений прав задержанных в ОМВД "Новокосино"
0
476
13:00 14.03.2021
В ЦПК назвали имя космонавта, который первым из россиян может полететь на Crew Dragon
0
482
12:45 14.03.2021
Число случаев заражения COVID-19 в Москве превысило миллион
0
488
12:30 14.03.2021
Военные атташе 50 посольств в России привились "Спутником V"
0
442
11:50 14.03.2021
Утерянные "рукописи Шапира" на самом деле могли быть подлинными
0
603
11:35 14.03.2021
В Германии деньги на помощь бизнесу в условиях "ковидного" кризиса могли попасть к террористам - СМИ
0
556

Возврат к списку