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США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире - SIPRI

09:00 15.03.2021 Источник: Эхо Москвы

США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире, — утверждает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. В опубликованном сегодня докладе говорится, что на США приходится 37% продаж, а на Россию – 20%. При этом в целом экспорт оружия снизился на 22%.  Эхо Москвы

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